Tutto pronto a Offida per il Bove finto

Tutto è pronto. Oggi, alle 11, nel teatro Serpente Aureo di Offida verranno consegnate le chiavi della città, Il sindaco Luigi Massa vestito con il costume tipico lu guazzarò consegnerà le chiavi della città e saranno di scena le Congreghe. Si verrà coinvolti in un’autentica festa del popolo, dove è d’obbligo divertirsi. Gli offidani ci tengono a ribadire che sono pronti per la festa, in particolar modo per il Bove Finto, che si terrà domani sera, ma ricordano, che tutti saranno accolti con molto favore, a patto e condizioni che rispettino la festa e la città.

Hanno divulgato un autentico decalogo, in cui si dice: "I cittadini offidani sono lieti e felici di accogliere tutti coloro che decidono di partecipare al Bove Finto con lo spirito giusto e in modo corretto". Gli offidani hanno stilato una serie di regole e tengono a ribadire: "Il giorno del Bove Finto non è un giorno in cui tutto è permesso, la festa è impetuosa e carica di passione, ma non per questo tutto è permesso, quindi invitiamo tutti al buon senso. La festa è un evento spettacolare e quindi si invita tutti a partecipare indossando lu guazzarò, oppure a vestirsi di bianco e di rosso. La partenza del Bove è fissata per le 14 e sui social saranno visibili gli orari di tutte le tappe. Alle 17 si terrà lo spettacolo della corrida e tutti devono collaborare per lasciare libero il centro della piazza per la corrida, è necessario anche ricordare che non si deve ostacolare il passaggio del bove, che ha la precedenza su tutto. Inoltre tengono a ribadire che chi ama queste tradizione deve aiutare tutti a custodirle e tramandarle nel migliore dei modi".

Non resta quindi che augurare a tutti buon Carnevale.

m.g.l.