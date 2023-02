Tutto pronto per il Carnevale La sfilata sarà con sette carri

Saranno sette, i carri che gireranno per la città nella tradizionale sfilata delle opere allegoriche in cartapesta. Un appuntamento che ha il sapore del classico ma che negli ultimi anni è stato organizzato ben poche volte, un po’ per problemi organizzativi e poi, con l’insorgere della pandemia, per le sopravvenute esigenze dell’emergenza sanitaria. Di carri, in città, non se ne vede l’ombra da tre anni: l’amministrazione comunale ha quindi deciso di puntare molto sul rilancio della manifestazione, in cui figureranno almeno tre carri di San Benedetto e tre di Castignano. "Grazie allo spirito di sacrificio – commenta il presidente della commissione commercio Fabrizio Capriotti (Centro Civico Popolare) – ed alla passione di tutti i membri dell’associazione Amici del Carnevale, dal presidente Alberto Malavolta, al factotum artista Elvezio Bianconi e alla nostra amministrazione, con la regia dall’assessore Cinzia Campanelli, finalmente, dopo anni di esilio, tornano nella nostra città le sfilate dei carri allegorici, nelle giornate di domenica 19 e martedì 21".

Il consigliere inoltre rammenta che giovedì 16 al Palaspeca andrà in scena la festa in maschera, mentre sabato 18 la sfilata e la festa in maschera in piazza Cristo Re. "Il carnevale è un evento importante per la città ed il territorio – continua Capriotti – è attrattivo, adatto ai bambini ed alle persone di tutte le età e trova, all’interno degli eventi presenti in tutta la provincia nel periodo carnevalesco, una chiara connotazione: questo è il carnevale delle famiglie, dei gruppi mascherati, del divertimento senza eccessi, della musica e dello spettacolo. Insomma, il nostro è un Carnevale per tutti". Il corteo di carri, come di consueto, porterà la festa in zone cardine del centro sambenedettese, quali la rotonda Giorgini e viale Buozzi. Ma non finisce qui. "Nei due giorni di sfilata, tutte le attività commerciali soprattutto quelle del centro cittadino, avranno benefici – conclude Capriotti – Due giorni sono certamente pochi, ma stiamo lavorando e gettando le basi affinché in futuro possano diventare due settimane di ricchi eventi, portando avanti il progetto della nostra Amministrazione di rilancio delle attività commerciali, imprenditoriali e turistiche. Ma per permettere al progetto di decollare c’è bisogno di tutte le forze associative ed economiche della città. Il 2023 sarà un anno di ripartenza, ma solo se saremo capaci di coinvolgere i cittadini e le diverse realtà esistenti nel nostro territorio, potremmo garantire lunga vita alla manifestazione".

Giuseppe Di Marco