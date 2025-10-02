Tutto pronto per il patrono

Sono stati illustrati ieri gli eventi e le iniziative per le celebrazioni di San Benedetto Martire, patrono di San Benedetto del Tronto, la cui festa ricorrerà il prossimo 13 ottobre. Un calendario ricco, che unisce tradizione religiosa e momenti di aggregazione civile, coinvolgendo l’intera comunità. Il programma religioso prenderà avvio l’8 ottobre con la XIII Camminata del Santo Patrono curata dall’U.S. Acli Marche. Nei giorni successivi si alterneranno messe, incontri e momenti di riflessione, fino alla solenne processione del 13 ottobre, che partirà dalla Cattedrale di Santa Maria della Marina per arrivare alla chiesa abaziale di San Benedetto Martire.

Il culmine sarà lunedì 13 ottobre, quando il vescovo mons. Gianpiero Palmieri presiederà la messa con il rito di riconsegna della chiave della città al Santo Patrono da parte del sindaco. Seguirà la benedizione della città in piazza Sacconi. Il programma civile si svilupperà tra il 10 e il 13 ottobre con concerti, spettacoli, stand gastronomici e attività per famiglie. Piazza Piacentini e il Paese Alto saranno i luoghi principali di incontro, con musica dal vivo, mostre e animazioni per bambini. Ampio spazio sarà dato anche alla cultura: venerdì 10 ottobre è prevista l’inaugurazione della mostra dell’artista Paolo Consorti alla Torre dei Gualtieri, mentre domenica 12 ottobre si terrà una mostra statica di Vespe d’epoca a cura del Vespa Club Sambenedettese.

"Ringrazio tutti – ha affermato il sindaco Antonio Spazzafumo – dal vescovo Gianpiero Palmieri al parroco di San Benedetto Martire don Guido Coccia. Tanto lavoro per organizzare sia il calendario religioso che quello civile per quella che è una festa che appartiene a tutta la città". Il presidente del comitato festeggiamenti, Daniele Illuminati, ha sottolineato l’ampiezza del progetto: "Oltre al programma delle iniziative civili ci sarà anche un’iniziativa che vedrà protagonista il Fai sul quale non posso ancora dire nulla. Va specificato che San Benedetto non è solo il patrono del Paese Alto ma di tutta la città".

Sul fronte religioso, il vescovo Gianpiero Palmieri ha evidenziato la finalità educativa: "Il programma religioso sarà volto soprattutto all’aspetto educativo grazie alla vocazione per la crescita e l’educazione che riguarda i ragazzi adolescenti. In particolar modo ci saranno dei laboratori che servono a stimolare le attività degli educatori".

Emidio Lattanzi