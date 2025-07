Tutto pronto per il San Beach Comix

Ha resistito a piogge devastanti, penuria di spazi per eccesso di eventi, pandemie e, in generale, la perplessità riservata alle novità: il ‘San Beach Comix’ è ancora lì ed è pronto per la nona edizione, che avrà luogo a partire da dopodomani nel centro pulsante della riviera. Il festival del fumetto, del cosplay, del videogioco e della cultura pop – o nerd, ma il ricettacolo dribbla con perizia ogni definizione – si terrà sabato e domenica tra viale Moretti, rotonda Giorgini e viale Buozzi. L’evento è stato presentato ieri mattina dal direttivo dell’associazione Fumetti Indelebili, composto da Valentino Coratella, Raffaella Grannò, Daisy Orsini, Stefano Nebbia e Alessandro Guidotti, e alla presenza di Lia Sebastiani. La manifestazione è stata patrocinata dall’ente rivierasco e dalla Fondazione Carisap, e il suo potenziale è da sempre considerato altissimo da alcune realtà del territorio, in primis dall’Assoalbergatori, presieduta da Nicola Mozzoni. Ben 62 gli stand sull’isola pedonale, di cui 53 ‘di contenuto’ e 9 di somministrazione alimenti e bevande. In viale Moretti ci saranno Virtual Zone, Dagostoreitalia, Janmarc 3D, Il pianeta dei Sayan, game zone, Zhou Xiao Fei, Karen Doll Store, Matrix Reloaded – Alessandro Kirkland, Yves Rocher, amarbrick Pokemon Petrucci, Misari Shop, 3D Made, Hobby Arcade Roma, Game Over Rignano Flaminio, Gameblast, Manga Kingdom, Gamm Gamm, Scuola Internazionale di Comics Pescara, Vesticonarte007m – Lunella Creations, The Wizard’s Shack – Cardlab, Spirit of Wolf, Luca Rossi Lab, I Love Pins, Mei Creation – Devil May Buy, Km MrMolly, Nerd Zone, Maivistismo – We Will Nerd You, Misari Shop, Level Up, Shiny Dragon, Edanko e Kurox – Hanami Collection, Propaganda Word, Koomy, Emmetre Edizioni e Tora Edizioni. La rotonda invece ospiterà Keemar+Arena, Chiara Santaterra Photoset, Meet and Greet Cosplay, Cosplay Tales, Camerino Cosplay, Un Pezzo di Cuore, Le Ali della Vita, Admo, Accademia Risorgimento, Meet And Greet, lo stand del San Beach Comix e l’infopoint. Infine in viale Buozzi troveranno posto lo spazio ludico, Ludic Air, 8Bit Inside, Kpst – K-Pop Show Time e l’area random Kpop. Tra i punti del ‘food’, infine, si segnalano El comisario, Damaichi, Santana, La Pecora Nera, Peccati di Gola, l’associazione Tortoreto in Mare, Latinos Grill e Puglia Street Food.

Giuseppe Di Marco