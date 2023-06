Tutto pronto per la due giorni di sport, la Happy Samb: "Onoreremo la maglia"

La Sambenedettese beach soccer riparte e quest’anno lo fa in casa propria i giorni 2 e 3 giugno con la prima tappa Scudetto e Supercoppa nella nuova beach arena. Tutto è pronto per l’esordio del team del presidente Gianluca Pasqualini, con obiettivi ambiziosi anche per questa stagione: "L’obiettivo fondamentale è quello di ripartire in maniera competitiva con quelle che sono le altre grandi realtà a livello nazionale, per cui abbiamo allestito una squadra ben equilibrata, abbiamo dei nuovi giovani, dei top player all’interno. L’obiettivo essenzialmente è questo, essere competitivi, arrivare fino in fondo e poi giocarcela nelle finali". Anche quest’anno ci sarà la tappa in città: "Questo è motivo di orgoglio, perché finalmente giochiamo qui in casa nella nuova beach arena, un gioellino che è stato creato negli ultimi tempi grazie soprattutto al contributo dell’amministrazione comunale, che ci è venuto incontro e che ha reso reale quelle che sono le nostre esigenze, dopo che lo scorso anno purtroppo c’è stata la delusione di non riuscire a giocare nella nostra città. Questa estate riusciamo a portare di nuovo la prima tappa del campionato e anche l’evento di Supercoppa a San Benedetto per cui il primo titolo a livello nazionale verrà assegnato nella nostra città". Continuità societaria e tecnica, organizzazione professionale, clima familiare, sono queste le qualità che rendono unica l’Happy Car Sambenedettese: da quattordici stagioni la società dei fratelli Rossetti e del Presidente Giancarlo Pasqualini è allenata dallo stesso mister, Oliviero Di Lorenzo, un record per il Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti: "Speriamo che quest’anno vada bene come tutti gli anni – le parole del tecnico rossoblu –. Partiamo sempre come squadra che viene fuori come seconda fascia, perché ci sono socetà come Catania, Roma, Napoli, Pisa che sono blasonate. Noi partiamo in sordina e speriamo di arrivare in fondo e giocarcela con tutte quante. Nel 2017 abbiamo vinto il triplete proprio a San Benedetto conquistando sia la Supercoppa che lo scudetto, con un tifo eccezionale: giocare in casa come sempre ci riempie d’orgoglio e cercheremo di onorare al massimo la maglia rossoblu".