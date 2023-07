Tutto pronto per la Festa della Marina Processione e fiera a marce ridotte

Tutto pronto per la Festa della Marina: tra il classico appuntamento religioso e la fiera gastronomica per le vie del centro, il comune ha messo in piedi il programma dell’evento per eccellenza di San Benedetto, che subirà delle restrizioni sia per quel che riguarda la processione in mare, sia nell’organizzazione a terra. Intanto alla processione in mare, che avrà luogo sabato 29, potranno partecipare 10 pescherecci sui quali potranno salire fino a un massimo di 12 persone. "I pescatori conoscono le disposizioni di legge in vigore – commenta la comandante della Capitaneria di Porto Alessandra Di Maglio – la marineria viene da un periodo di difficoltà e questa esasperazione, ora, ha raggiunto il culmine. È importate sottolineare che il comparto gode del nostro appoggio, e che capiamo il malumore dei marinai". Come noto, la partecipazione alla processione in mare è piuttosto ambita, e ovviamente le limitazioni, in tal senso, non piacciono mai a nessuno. A cambiare, poi, sarà la dislocazione degli stand nell’alveo della fiera, che verranno posizionati lungo via Montebello e viale Secondo Moretti, mentre in passato cittadini e turisti avevano potuto gustare le prelibatezze della riviera in viale Buozzi e alla rotonda Giorgini. Nello specifico, poi, gli stand sono 42 su un totale di 115 messi a disposizione. Una flessione nella domanda di occupazione che, già da ora, dà da pensare all’amministrazione. "La Festa della Marina – ha commentato ieri il sindaco Antonio Spazzafumo - rappresenta San Benedetto e, in particolar modo, la nostra marineria. È un momento in cui la nostra città si apre a tutto il territorio e favorisce un senso di appartenenza unico". Ma cosa prevede il programma nel dettaglio? I festeggiamenti civili partiranno giovedì 27, con la camminata nei musei (18.30), e l’apertura degli stand gastronomici in piazza Giorgini con il sorteggio dei gironi eliminatori del palio velico e la presentazione della serata ‘Bella Cogg’. Dalle 19.30, invece, il molo sud ospiterà delle esibizioni musicali. Venerdì 28, la ribalta di piazza Giorgini sarà tutta per la live band Gianluca Pierannunzi Trio e per il prestigiatore Carlo Paris. Il Palio dei Quartieri, quindi andrà in scena sabato 29 al molo sud, mentre al Circolo Tennis ‘Maggioni’ il giornalista Peppe Di Stefano presenterà ‘I capitani rossoneri’. Domenica 30 i festeggiamenti verranno chiusi dal concerto della tribute band di Jovanotti alla rotonda Giorgini e dai classici fuochi. Per quanto riguarda il programma religioso, oltre alla processione in mare ci sarà anche quella verso la Chiesa della Madonna della Marina, che avrà luogo domenica a partire dalle 18.30.

Giuseppe Di Marco