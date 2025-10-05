Tutto pronto per la fiera di Pagliare: "Appuntamento con la tradizione"

La macchina organizzativa per la fiera di Pagliare si è messa in moto. La manifestazione si terrà domenica prossima, 12 ottobre, si tratta di un evento tradizionale che si svolge solitamente in autunno. La fiera è in programma dalle 8 alle 20 ed è organizzata dal Comune e propone un’ampia esposizione includendo iniziative sociali, promozionali e culturali da parte di associazioni del territorio. Si tratta della fortunata rassegna organizzata dal Comune di Spinetoli, che è divenuta ormai una tradizione nella Vallata, come attestano le tante presenze registrate ogni anno. Saranno presenti almeno 150 ambulanti e 20 espositori – di cui alcuni vantano una presenza quasi trentennale – provenienti delle province marchigiane, ma anche dalle regioni del Centro Italia. Le bancarella si snoderanno lungo le strade principali del paese, a partire dalla rotatoria sulla strada Salaria sino all’altra rotatoria in zona artigianale, occupando anche le vie secondarie, piazza Kennedy, piazza Marini. I settori merceologi interessati sono artigianato, gastronomia, prodotti tipici, abbigliamento, zootecnia, musica, piante e fiori e fonti energetiche rinnovabili. La prima edizione della Fiera di Pagliare risale al lontano 13 ottobre 1842 quando venne istituita per incoraggiare l’agricoltura e il commercio della zona. Dopo essere caduta in disuso, alla fine degli anni ottanta, l’amministrazione comunale di Spinetoli ripropose di rispolverare l’iniziativa, fissandone la data alla seconda domenica di ottobre. Alla rassegna saranno presenti oltre ai venditori anche gli enti e le associazioni del territorio, che saranno sul luogo con dei gazebo per promuovere le loro attività: Avis, Croce Verde, Caritas, Unitalsi-Parrocchia San Paolo, Superfac, Coordinamento Volontario Piceno della Protezione Civile e Officina 1981. "La fiera – ha detto il sindaco Alessandro Luciani – è un appuntamento imperdibile per la nostra realtà, molto importante, su cui l’amministrazione punta molto".

Maria Grazia Lappa