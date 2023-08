Tutto pronto per la gara delle massaie Intanto ad Ascoliva continuano gli incontri con gli esperti

Cresce l’attesa per l’ormai tradizionale gara delle massaie nell’ambito del programma di Ascoliva Festival, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop. Come ogni anno, tutti coloro che vorranno mettersi in gioco preparando nel villaggio di piazza Arringo, ad Ascoli, le olive ascolane ripiene secondo la tradizionale ricetta, potranno farlo iscrivendosi entro e non oltre la mezzanotte di oggi. Considerando che poi la gara si svolgerà nell’area eventi del festival il 16 agosto alle ore 19. Una ’competizione’ sempre molto sentita e che ogni anno attira ad Ascoli molti visitatori. Per partecipare basta inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] entro il termine previsto indicando nome, cognome e recapito telefonico. Nel frattempo, proseguono gli appuntamenti culturali di Ascoliva Festival. Questo pomeriggio alle 18 si parlerà de "Il gusto fresco di una scelta sostenibile: Le insalate in busta dell’Azienda Agricola Ambruosi e Viscardi". Poi alle ore 19 spazio alla degustazione guidata a cura dell’Istituto marchigiano tutela vini, con l’enologo Eleonora Marconi.

Valerio Rosa