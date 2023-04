Tutto pronto per la gara Tallacano trail

E’ tutto pronto, nel Piceno, per l’undicesima edizione del ‘Tallacano Trail’, la gara di corsa e di camminata in mezzo alla natura che si svolgerà domani tra Acquasanta e Arquata. L’iniziativa inaugurerà ufficialmente il 14esimo ‘Festival dei due Parchi’ ed è promossa in collaborazione tra la Polisportiva Antroposport e la Antroposervice. Ci sarà un nuovo percorso di 28 chilometri, con un dislivello di 1.590 metri, che andrà ad aggiungersi al tradizionale percorso di 17 chilometri (e dislivello di 1.040 metri). Prevista anche una camminata di quattro chilometri per chi invece preferisce distanze brevi. La corsa toccherà alcuni dei borghi più suggestivi del territorio di Acquasanta, sino a spingersi a lambire gli abitati di Agore, Rocchetta e Poggio per tornare a transitare nell’incanto e nella magia delle grotte del Petrienno, come avvenuto nelle sue prime edizioni prima che il terremoto rendesse inagibili parti dell’originario tracciato. I camminatori, a loro volta, potranno cimentarsi ed immergersi lungo l’antico sentiero de ‘Lu vurghe’, che conduce sino alle sorgenti di acqua sulfurea, vere e proprie terme a cielo aperto. Per le sue caratteristiche il sentiero è poco impegnativo, ancorchè non accessibile con passeggini, ed adatto anche a chi non è abituato a lunghe passeggiate. Il percorso potrà, in ogni caso, essere ulteriormente abbreviato tornando indietro, prima, al punto di partenza. Runners, passeggiatori, amanti della natura, grandi e piccini, nonni, nipoti, famiglie con bambini e ragazzi, potranno, così, tornare ancora una volta a respirare l’aria buona dei monti, a rincontrarsi e salutarsi lungo gli antichi tratturi degli avi. La partenza è prevista per le 8.45 da Acquasanta e, sicuramente, ci sarà da divertirsi. Matteo Porfiri