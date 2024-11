Tutto pronto per la Half marathon: "Attesi oltre 550 partecipanti"

Per la Half Marathon di Grottammare ’Trofeo Pietro Mennea’ e la 10 chilometri competitiva e non competitiva, che si terrà domenica 1 dicembre sul lungomare di Grottammare, percorso omologato, sono attesi oltre 550 partecipanti. Arrivano da ogni parte dell’Italia tranne che da Calabria, Sardegna e Liguria. Il numero più importante, che arriva da società lontane, è quello della Sicilia, con 23 atleti fra cui Sebastiano Caldarella di 89 anni, corridore più anziano mentre gli atleti più giovani, 16-17 anni, sono del territorio ed appartengono alla società allenata dal maratoneta, pluricampione Denis Curzi, di Monteprandone. "Una manifestazione che accogliamo con grande interesse poiché anima la nostra città anche in un periodo fuori stagione – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi –. Un evento che ha anche la sua finalità sociale, poiché parte dell’incasso della ’Camminata Rosa’ sarà devoluto in beneficenza alla Honphalos".

Anche l’assessore allo sport Nicolino Giannetti ha evidenziato la validità turistica e sociale della manifestazione. "E’ difficile stare a ruota a Mariano Vesperini, promotore e organizzatore della gara – ha affermato Giannetti –. La sua manifestazione, che ospitiamo con grande interesse, è un’occasione di visibilità per la nostra città, poiché arrivano atleti e familiari da ogni parte della Penisola". La gara si disputa sul lungomare dal confine con San Benedetto al confine con Cupra Marittima. Il Deus ex machina Mariano Vesperini anche questa volta finirà per mettere in campo l’eccellenza delle premiazioni. "Abbiamo previsto la premiazione di 220 atleti – esordisce Vesperini – importanti medaglie ricordo e soprattutto trofei in cristallo. Premieremo i primi cinque atleti per categoria. Prenderanno parte alle gare atleti di 30 società ed è prevista la presenza del presidente regionale Fidal Marche Fabio Romagnoli".

Marcello Iezzi