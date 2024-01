Tutto pronto per l’edizione numero 500

Offida si prepara a festeggiare con grande entusiasmo e allegria il mezzo millennio di tradizione carnevalesca. Il primo evento si terrà sabato, al teatro Serpente Aureo, per vedere il manifesto celebrativo del cinquecentenario, un’opera dell’artista Francesco Bongiorni. Nello stesso giorno sarà possibile ritirare la cartolina con il manifesto celebrativo con l’annullo speciale raffigurante il logo appositamente creato per l’importante ricorrenza. Sarà presente infatti nel foyer del teatro un servizio filatelico temporaneo allestito in collaborazione con Poste Italiane. Il pomeriggio vedrà l’intervento di autorità, appassionati e studiosi del carnevale storico di Offida al fine di dare ai presenti particolari storici dell’evento, che ogni anno ormai attrae e affascina sempre più turisti e curiosi provenienti da tutta Italia. Durante il pomeriggio saranno presentate le iniziative che interesseranno l’anno dei festeggiamenti per il cinquecentenario. "Offida si appresta a vivere il 500° Carnevale storico - commenta il sindaco Luigi Massa -. Dopo la presentazione del logo del 500°, sabato apriamo i festeggiamenti con una iniziativa ricca, coinvolgente e con sorprese". Per info 0736/888703 Comune di Offida, oppure il 339 399 4161 Pro loco Offida.