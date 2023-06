Tutto pronto per lo Sbarco del Papa

Dopo tre anni, torna a Grottammare la rievocazione storica dello Sbarco di Papa Alessandro III. L’avvenimento datato nelle cronache locali intorno al 1175 verrà ricordato con oltre 80 figuranti in abiti d’epoca, sbandieratori e danzatori che animeranno la spiaggia e la piazza Kursaal sullo sfondo di uno spettacolo pirotecnico. "L’evento dà origine alla più importante ed antica festa civile e religiosa di Grottammare, la Sacra – ha ricordato il sindaco Alessandro Rocchi, con l’assessore Lorenzo Rossi, e il presidente dell’associazione Presepe vivente, Fabrizio Rosati –. Lo Sbarco 2023 rinasce a cavallo di due Amministrazioni e riprende il filo interrotto dalla pandemia, di collegare tra di loro le edizioni della Sacra, che si tiene solo quando il primo giorno di luglio capita di domenica. La prossima Sacra, dopo quella del 2018, si terrà nel 2029". A metà tra cronaca e leggenda lo sbarco racconta l’approdo fortuito di papa Alessandro III nel porto di Grottammare, a causa di un fortunale che colse la sua flotta in navigazione a largo della costa picena. "Ringraziamo il comune per la fiducia con cui accoglie sempre le nostre proposte – ha ribattuto il presidente Fabrizio Rosati -. Ringrazio inoltre tutti i figuranti volontari e i più stretti collaboratori: Clarita Baldoni, Michele Rosati e Mariano Bruni che si sono messi subito a disposizione e stanno lavorando in questi giorni a mettere a punto tutti i dettagli, dalla manutenzione della barca che porterà il papa, interpretato da Guido Citeroni, all’allestimento delle scenografie e cura degli abiti storici". La manifestazione si terrà sabato primo luglio alle ore 21 in piazza Kursaal.

Ma. Ie.