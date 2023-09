Tv, pc e cellulari da riciclare

Nuova tappa a Fermo della raccolta mobile, a cura dell’Asite, partecipata del Comune di Fermo, dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) che prosegue nel suo calendario nei quartieri della città, sempre con grande successo e partecipazione, a testimonianza della sensibilità dei cittadini sul tema. Sabato dalle 8:30 alle12:30 in via E. Tomassini, di fronte al Terminal Dondero, un mezzo speciale, Porter stazionerà e rimarrà a disposizione dei residenti per raccogliere apparecchiature elettriche ed elettroniche (come ad esempio tv, computer, cellulari, lampade, neon ecc, ovvero Raee delle categorie R3, R4 e R5) in disuso. Il conferimento alla postazione mobile Raee Car è gratuito, indipendentemente dal materiale e numero di pezzi conferiti.

L’obiettivo è anche quello di dissuadere dall’erroneo comportamento di gettare apparecchiature Raee nel secco non riciclabile (indifferenziata) o nei cassonetti e far comprendere che dai Raee è possibile ricavare materiale utile. I Rifiuti Raee di dimensioni più grandi, invece, possono essere conferiti all’Ecocentro Comunale oppure è possibile chiedere il ritiro a domicilio su prenotazione telefonica.

Info Ecocentro C.da San Martino – Fermo: orari: 06:00 - 11:3013:00 - 18:00.

Per info: tel. 0734.621177 - www.asiteonline.it