Ubaldi, bene il debutto in borsa : "Riconoscibilità fuori dall’Italia"

Ottimo esordio per la Ubaldi Costruzioni in Borsa a Milano. L’azienda ascolana nel primo giorno dell’anno è stata l’unica a esordine all’Euronext Growth Milan. Al termine della prima giornata di collocamento la Ubaldi Costruzioni ha raccolto 4,2 milioni di euro. Sin dalle batture iniziali della giornata borsistica, tra gli operatori, la società leader nel settore delle costruzioni e infrastrutture con un’altissima specializzazione nei comparti dell’edilizia industriale, commerciale e direzionale ha destato subito un grande interesse. Ubaldi Costruzioni rappresenta la prima ammissione da inizio anno su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della prima ammissione del 2025 su Euronext. In fase di collocamento Ubaldi Costruzioni ha raccolto 4,2 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 21,89% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 19,2 milioni di euro. Il primo commento dell’imprenditore ascolano Massimo Ubaldi è stato: "Quello di oggi è un giorno molto importante per me perché sono fiero di poter accompagnare l’azienda creata da mio padre ai vertici dell’economia italiana dandole una presenza e riconoscibilità anche fuori dall’Italia".

Ripercorrendo l’iter che ha portato alla quotazione la sua azienda l’amministratore delegato Massimo Ubaldi ha aggiunto: "La volontà di quotarci è nata poco più di un anno fa ritenendola la scelta migliore per dare un impulso alla nostra crescita ed oggi questo evento non rappresenta per noi un traguardo, ma un nuovo inizio".

In merito alla crescita registrata negli ultimi anni dall’azienda ha aggiunto: "Negli ultimi anni stiamo crescendo in modo costante e, con la raccolta dell’Ipo, ci sentiamo confidenti di poter raggiungere gli obiettivi di sviluppo contenuti nel nostro piano industriale, tenendo fede ai nostri principi e alla grande tradizione della nostra azienda". Fondata nel 1946, Ubaldi Costruzioni è un primario operatore marchigiano nel settore dell’edilizia, specializzato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche e nell’edilizia industriale, commerciale, direzionale e residenziale. Negli anni, Ubaldi Costruzioni ha diversificato la propria attività anche ad altri settori di nicchia, come la realizzazione di opere marittime, fluviali e ritegni sismici. La società ha sede a Maltignano e Ancona e conta un organico di 36 dipendenti.

Vittorio Bellagamba