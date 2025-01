Ubaldi Costruzioni va in Borsa: "Saremo più solidi e più grandi"

Un suono della campana diverso partirà domani da Ascoli per essere udito addirittura fino a palazzo Mezzanotte sede della Borsa di Milano. Proprio il classico suono della campana segnerà a Piazza Affari l’inizio della quotazione della Ubaldi Costruzioni S.p.A. di Ascoli. La cerimonia della campana accompagna la quotazione di nuove aziende. Il "bell ring" segna l’ingresso di una società privata nel mercato regolamentato dei capitali.

La Ubaldi Costruzioni è un’azienda che opera nel settore dell’edilizia e proprio lo scorso 30 dicembre ha ricevuto, da Borsa Italiana, il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito proprio da Borsa Italiana. L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali e professionali di complessive n. 2.102.100 di azioni interamente in aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a euro 2,00, per un controvalore complessivo di 4.204.200 di euro. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 21,89% del capitale sociale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista a inizio negoziazioni è pari a 19.204.200 euro.

Nell’ambito del collocamento è stata prevista l’assegnazione di massime 420.420 bonus share nella misura di 1 bonus share ogni 5 Azioni sottoscritte nell’ambito dell’Ipo a coloro che le deterranno per un periodo ininterrotto di 12 mesi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni. Il quantitativo minimo di negoziazione è di 700 azioni ordinarie.

Massimo Ubaldi amministratore delegato di Ubaldi Costruzioni ha così descritto l’operazione: "La quotazione di Ubaldi Costruzioni sul mercato Euronext Growth Milan rappresenta un nuovo punto di inizio di una storia imprenditoriale che dura da oltre 75 anni. Grazie alla quotazione in Borsa e alla raccolta di capitali che ne deriva, rafforzeremo la nostra struttura patrimoniale e organizzativa in modo da poter sviluppare ulteriormente la nostra attività".

La quotazione permetterà all’azienda ascolana di dare continuità ad un importante progetto di espansione: "Siamo orgogliosi del successo dell’operazione che ci permetterà di guardare anche opportunità di crescita per linee esterne, in settori ancora di nicchia delle infrastrutture, come quelli marittimi e fluviale".

L’ingresso in Borsa sarà accompagnato da una nuova organizzazione aziendale a partire dall’organigramma e in merito Massimo Ubaldi ha detto: "Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo corso della società con una nuova governance accanto agli investitori che hanno creduto nella bontà del nostro progetto, con cui intendiamo creare valore nel lungo termine".

La società ha sede a Maltignano in provincia di Ascoli e Ancona e conta un organico di 36 dipendenti.