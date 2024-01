Ubriaca alla guida danneggia 4 auto

Donna ubriaca alla guida della sua auto danneggia quattro vetture in sosta lungo la strada. La polizia locale di Monteprandone le ha ritirato la patente, l’ha denunciata per guida in stato d’ebbrezza e posto sotto sequestro, ai fini della confisca, la Citroen di sua proprietà. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato in via Leopardi. Gli agenti della municipale, giunti poco dopo sul luogo del sinistro, si sono subito accorti che la donna alla guida della vettura, residente del luogo, mostrava i sintomi dello stato d’ebbrezza, per cui l’hanno sottoposta ad accertamento con l’etilometro che ha dato esito positivo, con valori elevati, 2,40 g/l di alcool in circolo nel sangue, ben quattro volte il limite massimo consentito dal codice della strada. Constato che la Citroen è intestata alla conducente, gli agenti hanno fatto scattare il sequestro del mezzo e poi la denuncia penale.