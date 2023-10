Ubriachi aggressivi e alla guida delle auto. Controlli in strada

I carabinieri della compagnia di San Benedetto hanno denunciato un 55enne della zona per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, aveva tentato di aggredire l’avventore di un bar nel centro e in seguito ha resistito e oltraggiato i carabinieri che erano intervenuti per mettere la situazione sotto controllo. Sempre per l’alcol, i militari dell’arma del nucleo operativo radio mobile hanno intercettato due automobilisti ai quali sono state sospese le patenti e poste sotto sequestro le rispettive auto poiché era stato superato il parametro massimo consentito di 1,5 grammi per litro. Molti controlli hanno riguardato l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno, infatti, arrestato, in flagranza di reato, un 22enne del luogo che è stato trovato, durante la perquisizione personale e quella nel suo alloggio, in possesso di trecento grammi di hashish, materiale per confezionare le dosi, un bilancino elettronico e 3 mila euro in contanti.