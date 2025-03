Ubriachi soccorsi, uno era a bordo di un peschereccio

Il fine settimana è sempre complicato a San Benedetto, dove tanti giovani del luogo e delle località limitrofe si ritrovano per consumare fiumi di alcolici e forse non solo quelli. Non è stata una notte tranquilla per la centrale operativa e il personale di 118 che hanno dovuto fronteggiare alcune delicate situazioni legate al consumo di alcolici. Il primo intervento vi è stato nel tardo pomeriggio in via Solferino, nel vecchio centro abitato della città, non distante dall’isola pedonale. Sul posto è intervenuto l’equipaggio potes che ha soccorso il giovane è l’ha trasportato al pronto soccorso. Durante la notte vi sono stati altri tre interventi eseguiti dal personale della croce verde, uno dei quali ha riguardato un uomo di 52 anni. A seguire è stato soccorso un ragazzo di 19 anni e per finire un giovane di 20 anni di Cupra Marittima prelevato a bordo di un peschereccio ormeggiato nel porto di San Benedetto. Probabilmente non era solo ed i compagni, quando si sono accorti che non riuscivano a portarlo a terra, hanno chiesto aiuto ai militari della capitaneria di porto per avvicinare il natante alla banchina di riva. Il ragazzo è stato poi messo in ambulanza ed accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso. Questi gli interventi ufficiali eseguiti con i mezzi del 118, ma potrebbero non essere stati i soli. ma. ie.