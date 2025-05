"Ubriachi, urla, rifiuti: noi ostaggi della movida"

Questa volta i cittadini e i commercianti del centro di San Benedetto fanno sul serio e sulla questione della ‘mala movida e dehors nel centro cittadino’ hanno inoltrato un esposto a Questura, Prefetto, Procura e Regione Marche, al sindaco di San Benedetto e al dirigente del commissariato. "Da almeno 15 anni il centro cittadino è diventato, progressivamente, la principale zona della movida. Sono stati aperti al posto dei negozi attività legate al food, incompatibili con le aree residenziali e che quasi sempre generano un gravissimo degrado ambientale, sia dal punto di vista abitativo sia di quello del commercio tradizionale causa spesso di situazione di grave attrito addirittura tra i cittadini e gestori di tali attività – si legge nell’esposto –. Il quartiere, deserto di giorno, si anima a partire dal tardo pomeriggio e soprattutto nei weekend ; vie e piazze sono affollatissime, congestionate ed impercorribili. Traffico notturno ‘vertiginoso’ con auto parcheggiate disordinatamente e dappertutto mentre altre girano alla ricerca di parcheggio".

E ancora, "i marciapiedi, le soglie dei portoni e le auto parcheggiate sono imbrattate da escrementi, vomito, bottiglie rotte e ogni tipo di rifiuti. I protagonisti della movida urlano, sporcano, fanno esplodere fuochi d’artificio in piena notte, insultando i passanti, colpiscono le auto, suonano i campanelli dei palazzi a tutte le ore. I residenti non riescono a dormire e soffrono di stanchezza cronica; non possono leggere, conversare, guardare la tv, ricevere ospiti (a causa delle difficoltà di accesso alla zona), vivono con le finestre chiuse d’estate. Non possono neppure contare, in caso di emergenza, sull’accesso delle ambulanze e dei mezzi dei vigili del fuoco, che non potrebbero farsi largo nel blocco compatto dell’immensa folla quasi sempre proveniente da paesi e città vicine". I cittadini chiedono una verifica puntuale delle emissioni sonore, dell’occupazione di suolo pubblico dei dehors (tavoli, fioriere e attrezzature bar) e il controllo del decoro urbano. "Nell’imminente inizio della stagione estiva – aggiungono i firmatari del documento – risulta evidente il potenziamento della cosiddetta movida come dimostrano i due episodi di rilievo per l’ordine pubblico. tale fenomeno induce in noi cittadini timori concreti sul suo effettivo contenimento, soprattutto a fronte di ulteriori ampliamenti delle suddette attività ricreative che occupano con tavoli e sedie spazi pubblici ben più ampi pur di aumentare l’afflusso degli avventori, con inevitabile caos urbano derivante da traffico, rumori, schiamazzi a scapito di residenti e commercianti.

Marcello Iezzi