Ubriaco causa scontro. Nei guai per lesioni

Di aver causato un incidente mentre era alla guida dopo aver bevuto troppo alcol un ascolano difeso dall’avvocatessa Rita Occhiochiuso. L’uomo deve rispondere di lesioni personali a seguito di un sinistro avvenuto il 20 ottobre del 2022 ad Ascoli nella zona industriale. Era alla guida della sua vettura, una Jeep, e viaggiava in direzione centro città. All’intersezione con via della Filatura ha svoltato in maniera repentina a sinistra. Nel farlo, però, non ha verificato che nessuno stesse transitando e così ha tagliato la strada ad uno scooter condotto da un ascolano che stava effettuando una manovra di sorpasso di auto che erano incolonnate nello stesso senso di marcia. A seguito dell’impatto il guidatore dello scooter cadde rovinosamente a terra. Soccorso dal personale del 118 fu ricoverato in ospedale con una prognosi di 40 giorni per plurimi traumi e lesioni che si sono trascinati nel tempo. La difesa dell’autista della Jeep, responsabile dell’incidente, sta valutando se chiedere il patteggiamento, tenuto conto che l’imputato fu sottoposto due volte ad alcol test: nel primo è risultato un tasso di 1,62 grammi per litro e nel secondo 1,58 Gl, in entrambi i casi superiore ai limiti di legge.