Ubriaco crea caos alla Caritas

Momenti di tensione alla Caritas di via Madonna della Pietà dove un cittadino straniero sui 35 anni, in evidente stato di ubriachezza ha creato scompiglio tra gli ospiti della struttura. E’ accaduto ieri all’ora di pranzo quando il marocchino, in stato di agitazione per il troppo alcol, è venuto a parole e poi alle vie di fatto con alcuni senza tetto che normalmente si rivolgono alla Caritas per consumare un pasto caldo. La situazione è presto degenerata per cui i vertici della Caritas hanno dovuto chiamare le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia del nucleo operativo radio mobile dei carabinieri e poco dopo anche una volante del commissariato di pubblica sicurezza unitamente a un equipaggio della potes -118. L’uomo è stato denunciato.