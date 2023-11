Ubriaco si ferisce con un bicchiere

Era in evidente stato di alterazione alcolica il 33enne di origini straniere residente in città quando, la notte scorsa, intorno all’1,30, ha battuto con forza il bicchiere che aveva in mano sul bancone del locale in cui si trovava, procurandosi un taglio sul polso, da cui ha cominciato a zampillare il sangue. Immediati sono scattati i soccorsi con il personale dell’automedica e della Croce Azzurra che ha cominciato a medicargli la ferita per poi trasferirlo al Pronto Soccorso di Fermo. Ma, a quel punto, il 33enne ha dato in escandescenze, rifiutandosi di andare in ospedale. C’è voluto l’intervento di un amico per convincerlo a salire, insieme, sull’ambulanza. Durante il tragitto però, il 33enne è tornato incontrollabile, strappandosi la medicazionee. All’arrivo al Pronto Soccorso, il personale sanitario e i carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo che è stato sedato e, solo a quel punto, è stato possibile effettuare la medicazione del polso.