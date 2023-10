Ucciso a coltellate in pieno centro: "Lambru sapeva i motivi dell’incontro"

"Le modalità dell’aggressione mortale a Franco Lettieri ed il ruolo dell’imputato, unitamente agli elementi relativi alla sua condotta sia durante l’omicidio che dopo, consentono di qualificare giuridicamente il concorso dell’imputato nell’omicidio come concorso ordinario e non come concorso anomalo". E’ un passo delle motivazioni della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona lo scorso 14 giugno che ha condannato a 14 anni Petre Lambru ritenendo responsabile dell’omicidio di Franco Lettieri, commesso in concorso col nipote all’epoca dei fatti, il 15 gennaio 2021 minorenne e a sua volta condannato a 11 anni e 4 mesi di reclusione, con sentenza già definitiva.

La Corte ha confermato la sentenza emessa in precedenza dal tribunale di Ascoli al termine del processo celebrato con rito abbreviato davanti al giudice Alessandra Panichi a dicembre 2021. Nel processo d’appello l’avvocato difensore Emiliano Carnevali ha sostenuto che nelle carte non c’è alcuna prova di un coinvolgimento consapevole di Lambru nell’omicidio; "quella sera l’uomo non era armato, non sapeva che il nipote aveva con sé un coltello ed era convinto inoltre che doveva esserci solo un chiarimento fra il ragazzo e Lettieri. Per cui le responsabilità fra i due vanno graduate, secondo il rispettivo apporto all’azione omicidiaria" ha detto in sintesi il penalista nell’arringa difensiva. Nel respingere il ricorso, la Corte d’Appello ha spiegato che Lambru "era a conoscenza dei motivi per i quali si stava recando all’incontro con Lettieri e, nonostante ciò, non solo ha accettato di partecipare accompagnando il nipote minorenne sul luogo concordato in rua delle Stelle, ma, di fatto, è stato l’unico ad interfacciarsi con Lettieri, mentre il nipote è rimasto in disparte sino al momento in cui ha colpito l’uomo con la prima coltellata". Per i giudici dorici poco importa che non sia stato materialmente Lambru a sferrare le coltellate, come invece ha sostenuto l’avvocato Carnevali.

Piuttosto hanno osservato che "gli otto pugni che Lambru ha sferrato al volto e al capo di Lettieri non hanno consentito a quest’ultimo di difendersi dai fendenti che stava patendo agli arti inferiori e che si sono poi rivelati mortali. Non risponde inoltre al vero che Lambru si sia allontanato dal luogo del delitto prima che il nipote accoltellasse la vittima, come per altro dimostrano le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti in zona".

Peppe Ercoli