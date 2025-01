Italiano ucciso in Tunisia: aggredito durante una rapina in casa

Ascoli Piceno, 22 gennaio 2025 – Paolo Corsi, italiano di 73 anni, è stato ucciso mentre nella sua casa in Tunisia, nella città di Sousse. L’uomo – di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, anche se da tempo residente a Roma – aveva una seconda casa per le vacanze nel Paese nordafricano. E proprio lì è stato aggredito: durante la violenta aggressione gli sono stati rubati l’auto e il cellulare. La vittima era un ex professore di latino e greco.

La notizia è stata diffusa poco fa ed è ancora da chiarire la dinamica dell’aggressione culminata con il decesso dell’insegnante.

L'ambasciata a Tunisi, in raccordo con la Farnesina - sottolineano fonti del ministero degli Esteri interpellate sulla vicenda -, segue il caso e sta prestando assistenza alla famiglia del connazionale di cui non sono ancora state rese note le generalità.

Sousse è la terza città del Paese e si affaccia nel Golfo di Hammamet, non lontano da Monastir. In questa località Corsi trascorreva diversi mesi all’anno: a Roma vivono un’anziana sorella e il nipote dell'uomo.

Notizia in aggiornamento