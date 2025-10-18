Ue truffata dagli agricoltori, la Cia: fatti gravi, prendiamo le distanze

Cia Agricoltori Italiani di Ascoli-Fermo-Macerata prende posizione sulla maxi frode ai danni dei fondi agricoli europei che ha coinvolto anche aziende del territorio marchigiano, e che ha portato al sequestro preventivo di oltre 17 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli imprenditori coinvolti avrebbero attuato due principali condotte fraudolente. La prima consisteva nel frazionamento fittizio di un’unica azienda agricola padovana in dodici imprese ’di comodo’ distribuite in diverse regioni, così da eludere i limiti della Pac in materia di aiuti diretti, che fissano a 500mila euro il tetto massimo annuo per azienda. La seconda modalità di frode prevedeva invece l’elusione del divieto di pascolamento svolto da terzi, in vigore dal 2015, permettendo a soggetti compiacenti di percepire contributi senza averne diritto. In particolare, diversi imprenditori del Nord Italia, in possesso di titoli Pac inutilizzati, si rivolgevano ai promotori della frode – due imprenditori padovani – per ottenere formalmente terreni, bestiame, personale e documentazione amministrativa necessaria per la richiesta dei contributi. In realtà, le attività di pascolo venivano svolte dai due organizzatori, che traevano guadagni indebiti attraverso canoni di locazione a prezzi fuori mercato

L’associazione ribadisce la propria netta distanza da simili comportamenti e denuncia gli effetti distorsivi che queste pratiche hanno avuto sul tessuto agricolo locale. "Siamo di fronte a fatti gravissimi che non riguardano il mondo agricolo autentico, ma ne sfruttano i meccanismi per fini speculativi — dichiara Matteo Carboni, presidente Cia Ascoli-Fermo-Macerata —. Gli allevatori del nostro territorio non sono stati protagonisti, bensì penalizzati da queste operazioni. L’azienda coinvolta ha offerto alle comunanze agrarie e ad altri enti pubblici canoni d’affitto spropositati, completamente fuori mercato, alterando le dinamiche locali e mettendo in difficoltà chi lavora onestamente". Negli anni scorsi, a seguito delle pressioni esercitate presso Agea, erano stati adottati provvedimenti per limitare gli aiuti alle aziende che dichiaravano animali al pascolo, richiamando le comunanze agrarie a favorire in via prioritaria agli utenti della comunanza o agli allevatori del territorio, invece di concedere i terreni a soggetti esterni, talvolta addirittura extraregionali. "Da queste frodi esce un messaggio distorto: quello di allevatori iper-foraggiati dai contributi europei. Ma la realtà è ben diversa" afferma Massimo Sandroni, direttore Cia Marche.