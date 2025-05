Uffici per accoglienza migranti potenziati

Il Prefetto Copponi annuncia il potenziamento degli uffici con il progetto Fami (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione). Si è tenuta presso la Prefettura di Ascoli una riunione del Consiglio Territoriale per l‘Immigrazione, presieduta dal prefetto e coordinata dal Capo di Gabinetto Francesco Magni.

Nel corso dell‘incontro, il prefetto ha comunicato l‘imminente avvio, a livello provinciale, del progetto Fami, recentemente approvato a livello ministeriale; prevede il rafforzamento degli uffici preposti all‘accoglienza con l‘inserimento di quattro nuove unità di personale, oltre all‘apertura di sportelli dedicati ai migranti in vari punti del territorio. Sono stati anche presentati i dati aggiornati relativi all‘accoglienza dei migranti nella provincia e illustrate le modalità di gestione dei Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas), affidati agli enti vincitori delle recenti gare pubbliche.

Con l‘arrivo dell‘estate e l‘eventualità di un aumento dei trasferimenti sul territorio, si è sottolineata la necessità di predisporre misure emergenziali adeguate. Uno spazio rilevante è stato dedicato alla problematica dell‘alloggio per i richiedenti asilo che, una volta ottenuta la protezione internazionale, non riescono a trovare una sistemazione autonoma, soprattutto se in condizioni di vulnerabilità. Il prefetto ha messo in guardia rispetto al rischio che criticità sociali possano degenerare in problemi di ordine e sicurezza pubblica.

In conclusione, il Prefetto ha rivolto un appello a tutti gli attori istituzionali e al mondo dell‘associazionismo presenti al tavolo, sollecitando la massima collaborazione per individuare soluzioni condivise e mettere a sistema le risorse disponibili a livello locale.