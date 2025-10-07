Ufficio marittimo,. Bottazzo subentra a Di Somma

Cambio al vertice dell’Ufficio locale marittimo di Cupra. Nel fine settimana vi è stato il passaggio di consegne fra il luogotenente Antonio Di Somma, che andrà a Iesolo e il secondo capo aiutante Andrea Bottazzo, proveniente da Goro (Ferrara).

Presente il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni che ha consegnato al comandante Di Somma una targa ricordo e di riconoscimento per "la serietà, impegno ed efficienza con le quali si è distinto alla guida delle molteplici attività di competenza della guardia costiera; per i proficui rapporti positivi instaurati con il nostro comune che, in sinergia e nell’ambito delle rispettive competenze, hanno permesso di raggiungere importanti obiettivi; per la continua azione di vigilanza ambientale e demaniale che si è espressa in una costante attività di controllo anche in collaborazione con il comando della polizia locale ispirata innanzitutto alla prevenzione di condotte illecite sia nei confronti dei concessionari che dei bagnanti".

Piersimoni ha poi rivolto i migliori auguri e sentiti ringraziamenti dall’Amministrazione comunale di Cupra Marittima. Il nuovo comandante Bottazzo potrà avvalersi della collaborazione dei due militari già presenti nel locale comando.