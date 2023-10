Ufficio postale, scatta il restyling

"Al via il progetto Polis poste italiane nell’ufficio Appignano del Tronto". Ad annunciarlo è stato il sindaco Sara Moreschini, che ha commentato: "Recentemente abbiamo avuto un incontro con Poste italiane, riguardo al progetto Polis dedicato ai comuni sotto ai 15.000 abitanti. Gli uffici postali dei Comuni coinvolti, saranno dotati di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche anche per facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione (Inps). Ci saranno dei lavori nell’ufficio postale di Appignano del Tronto, una prima fase riguarderà gli uffici e poi in seguito verranno implementati nuovi servizi fra cui anche l’Atm (postamat). Nelle prossime settimane verrà comunicato l’avvio dei lavori".