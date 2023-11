Ufficio tecnico ricerca ingegnere

Sono diverse le proposte di lavoro ad Ascoli, in diversi settori. Ne proponiamo alcune di seguito. Si ricerca ingegnere meccanico per un ufficio tecnico commerciale. Si ricerca anche un perito meccanico per lavoro in officina. Altro profilo ricercato è quello di banconista per reparto pescheria con un minimo di esperienza nella vendita, che si occupi di preparazione banco vendita pesce, pulizia pesce, contatto con i clienti, utilizzo bilance, utensili, registratore di cassa, conoscenza dei prodotti ittici. La proposta è di un contratto a tempo determinato e pieno, rinnovabile. Ancora, si ricerca muratore specializzato e manovale con contratto tempo determinato e pieno. Azienda di costruzione e messa in posa di porte e infissi, poi, assume un fabbro, preferibilmente con esperienza. Anche qui il contratto è a tempo determinato e pieno. Due le sedi di lavoro indicate: Ascoli e San Benedetto. Altra azienda ricerca, invece, un montatore di infissi, preferibilmente con esperienza, sempre con contratto a tempo determinato e pieno, per le sedi sia di Ascoli che di San Benedetto. Si ricercano pure conduttori di mezzi di cantiere (bob cat, mini escavatori, autocarri). E’ richiesta in questo caso la patente c ed esperienza nel ruolo. L’impiego è nei cantieri nella provincia di Ascoli. Si ricerca anche coordinatore di settore nella formazione, un educational consultant per tirocinio extracurriculare, di 30 ore, neolaureato in ambito turistico, linguistico o economico per consulenza e supporto personalizzato per esperienza di formazione all’estero di giovani. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese (b2). Per tutti questi annunci il centro per l’impiego di riferimento è quello di Ascoli. E’ possibile inviare una email a centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it oppure contattare il numero telefonico 0736352800.