Ugl all’attacco: "Comune di Colli, gli operai sono penalizzati"

Nel comune di Colli esclusi di fatto gli operai delle progressioni economiche orizzontali. Per l’Ugl una discriminante inaccettabile. I rappresentanti sindacali sottolineano che "l’accordo firmato tra la parte pubblica del Comune di Colli e Fp-Cisl e Fp-Cigl ’determinazione ed utilizzo del fondo produttività e per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2022’, è stato deliberato dalla Giunta comunale e la delibera affissa a metà febbraio all’Albo Pretorio. L’accordo firmato contiene però una anomalia; c’è scritto che ‘relativamente all’anno 2022 la graduatoria sarà unica a prescindere dalla categoria di appartenenza’. La graduatoria unica di fatto, con la fotografia dell’esistente, privilegia i dipendenti della categoria più elevata, la D, rischia assolutamente di escludere i lavoratori inquadrati nella categoria inferiore, la C, ed esclude al 100% gli operai inquadrati in categoria B. Le progressioni economiche orizzontali e le relative risorse finanziarie andranno in capo complessivamente ai dipendenti di categoria D; oltretutto l’impegno di spesa per le categorie D assorbiranno gran parte delle risorse economiche disponibili, lasciando poco più di 100 euro a testa per ogni dipendente per performance individuale per l’intero anno 2022. Un accordo ingiusto – sottolineano –, voluto dal sindaco di Colli Andrea Cardilli (foto), molto contestato e particolarmente anomalo per la procedura adottata di ‘graduatoria unica’".