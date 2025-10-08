Uici in azione per i bambini. Domani screening alla vista

L’importanza di prevenire il deficit visivo fin da piccoli. L’Uici (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) della sezione Ascoli-Fermo nella giornata di ieri è tornata a sensibilizzare la cittadinanza su un tema particolarmente sensibile nel corso della conferenza andata in scena presso la sede dell’Officina dei Sensi. Come avviene ogni anno in occasione del 9 ottobre, giornata mondiale della vista, l’associazione ha voluto focalizzare le attenzioni del territorio su una serie di iniziative allestite per favorire la prevenzione. "La giornata mondiale della vista del 9 ottobre costituirà un momento molto importante per tutti – commenta Gigliola Chiappini, presidente Uici Ascoli-Fermo -. Durante l’anno organizziamo sempre tanti screening rivolti sia ai bambini dei nidi che ad adulti ed anziani. Anticipare le patologie aiuta a favorire la prevenzione. Bisogna stare sempre attenti alle facoltà cognitive. L’organizzazione mondiale della sanità ha creato delle giornate per affrontare le problematiche visive. Ringrazio il dottor Luca Cesari per averci permesso di organizzare una divulgazione di questo tema e per aver allestito degli screening. Quello che incombe sarà un mese di prevenzione. Ci saranno delle iniziative organizzate proprio qui nella nostra sede di via Copernico. Sul nostro sito poi si potranno consultare tutti gli altri progetti e le campagne di prevenzione che metteremo in campo. Quello che mi sento di dire a tutti è che qualora ci sia bisogno di assistenza, consigliamo di confrontarsi con gli esperti del settore". Presenti per l’occasione anche il dottor Luca Cesari, direttore medico di Oftalmologia dell’Ast Ascoli Piceno e Adoriano Corradetti, referente regionale Marche per la fondazione IAPB (Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità). A mostrare particolare sensibilità e sostegno anche l’amministrazione comunale. "Come sempre dobbiamo ringraziare la grande attività che l’Uici porta avanti per il bene del territorio – sostiene il vicesindaco Massimiliano Brugni -. Questa è una realtà ormai riconosciuta a livello locale e soprattutto nazionale. Per noi è un orgoglio averla nel nostro territorio. A breve approveremo in giunta una proposta per favorire uno screening per i bambini. Di recente abbiamo ospitato il ministro Locatelli che ha voluto visitare la sede dell’Officina dei Sensi. L’Uici, come altre realtà locali, sono in grado di costituire una delle eccellenze della nostra provincia".

Massimiliano Mariotti