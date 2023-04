Uisp in campo contro la sedentarietà

Grazie alla Uisp di Ascoli anche nel territorio Piceno arriva il progetto ’Attivati! Stili di vita contro la sedentarietà’, riservato a tutte le fasce d’età dai 3 agli over 60 e che vedrà coinvolte ben 88 città italiane. A partire dal mese di aprile adulti e bambini potranno riscoprire l’attività fisica, motoria e sportiva in maniera totalmente gratuita. L’iniziativa è finanziata da Sport e Salute Spa e si rivolge alla popolazione, anche migranti e disabili. "Lo scopo di questa iniziativa è quello di promuovere lo sport come stile di vita sano – commenta Daniel Ficcadenti, presidente Uisp Ascoli –. Abbiamo previsto varie tipologie di attività sportive che si svolgeranno suddivise in base alle fasce d’età. Nello specifico si tratta di 2 ore a settimana per 6 mesi di attività gratuita che inizieranno a partire da aprile. Come Uisp di Ascoli siamo orgogliosi di aver aderito a questo progetto. Ciò costituisce l’ennesima dimostrazione che questo comitato crede a questa programmazione. Sono due le società aderenti: la Ssd UisPiceno e la Bocastrum United di Castorano. I luoghi dove si fanno attività sono gli stessi dove già noi operiamo: Appignano, Castignano, Offida, San Benedetto, Folignano e Castorano. Per quanto riguarda l’attività di persone con disabilità avremo operatori, tecnici ed educatori che saranno appositamente formati per ottenere le competenze necessarie. Ci saranno attività sportive inclusive dove tutti potranno giocare insieme". Escursionismo, pattinaggio, parkour, calcio, gruppi di cammino, danza e yoga sono solo alcune delle discipline previste. "Ci siamo rivolti verso la promozione sociale – aggiunge Elio Costantini –. Soprattutto parlando di inclusione. Siamo sempre più proiettati verso una forma di cultura e sociale. Rispetto alla disabilità già la Uisp nella palestra di Castel di Lama mette a disposizione attività rivolte alla disabilità in collaborazione con l’associazione Amici Disparati".

mas.mar.