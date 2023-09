Ulivi da potare: bando per 200 piante pubbliche

Stagione delle olive alle porte, il Comune mette a bando la concessione gratuita di circa 200 piante pubbliche per la raccolta dei frutti. L’avviso scade il 6 ottobre. L’unico requisito necessario per partecipare è la residenza a Grottammare. Dislocati in diversi luoghi della città, all’interno di parchi o altre aree verdi pubbliche, gli alberi di ulivo saranno suddivisi in lotti, formati da un numero di piante risultante dalla formula ’piante censitedomande pervenute’. La concessione è a titolo gratuito e consente esclusivamente lo svolgimento di attività strettamente finalizzate alla raccolta delle olive, effettuata personalmente dal titolare della concessione, o al più, con l’aiuto di altre persone che devono essere indicate nell’istanza di assegnazione. Non è consentita la sub-concessione e non saranno ammesse le domande presentate da più componenti dello stesso nucleo familiare o da titolari di concessione di orti urbani. Il sorteggio degli assegnatari dei lotti avverrà il giorno 13 ottobre, negli uffici della sede comunale distaccata in via Palmaroli. L’avviso è e nella sezione ’Avvisi e Bandi’ del sito web comunale.