Ultima chiamata per ’Quattro mani’. Sarà visitabile fino al weekend

Ultimi giorni, a San Benedetto, per ammirare la mostra d’arte ‘Quattro mani’, allestita in Palazzina Azzurra. L’esposizione, organizzata dall’associazione culturale ‘PescarArt & Co’, resterà aperta fino a domenica ma ha già riscosso un successo clamoroso, suscitando l’interesse di molti visitatori: tra questi, numerosi insegnanti e studenti degli istituti scolastici del territorio rivierasco. Domenica è in programma il finissage dell’evento espositivo, sempre in Palazzina Azzurra alle 17. La rassegna d’arte, che ha abbinato diciassette tele realizzate dai outsider artists del centro diurno ‘I colori della mente’ e altrettante tele prodotte da pittori del territorio tutte incentrate sul tema dell’Acqua, vuole essere anche un ‘ponte’ per un atto di solidarietà. Per questo motivo la cittadinanza e chiunque volesse compiere un gesto d’amore è invitata a prenotare la tela che più è piaciuta fra le trentaquattro esposte al fine di sostenere le attività del centro diurno di San Benedetto a cui saranno devoluti tutti gli importi ricavati dalle singole donazioni che verranno effettuate.

La mostra ‘Quattro Mani’, curata dal professor Andrea Viozzi, cui vanno riconosciuti i grandi meriti per il successo dell’iniziativa, ha visto protagonisti i seguenti artisti: Pietro Anelli, Teresa Annibali, Gloria Biancucci, Paola Celi, Alfredo Celli, Monica Chiavarini, Giancarlo Costanzo, Angela Di Giovannantonio, Annalisa Faieta, Pierluigi Falcioni, Ross Gardinà, Karen Imbrescia, Saverio Magno, Fabrizio Mariani, Massimiliano Merlini, Katia Minervini, Miki, Alessio Morganti, Fabiola Murri, Bernardo Orazi, Gabriele Partemi, Carina Pieroni, Monica Pizzo, Pio Serafini, Tiziano Aldo Tiberii e Francesco Tuccinardi.

Il catalogo può essere richiesto via WhatsApp al numero 328/6740925. Le opere rimaste, ovviamente, possono essere prenotate direttamente sul posto nella serata di domenica, sempre dalle 17.

Matteo Porfiri