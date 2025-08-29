La città di Ripatransone ospita questa sera l’ultima serata del FestivaLiszt al teatro Mercantini con il trio Èkelon composto da: Medeya Kalantarava, (violino), Maria Margherita Paci, (violoncello), Gianmarco Tonelli, (pianoforte). Il Trio Èkelon, si è costituito a Roma nel luglio del 2023, nel corso dell’ultimo anno si è esibito in rassegne concertistiche nell’alveo di importanti fondazioni, tra cui Gioventù Musicale d’Italia, Festival Civitanova Classica e RomaTre Orchestra. È inoltre stato invitato per concerti in istituzioni quali l’Università degli Studi Link e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad eventi organizzati dall’Accademia Filarmonica Romana. Il programma della serata ‘In ricordo di Shostakovich’ celebra la straordinaria eredità musicale di Dmitrij Shostakovich, nel 50º anniversario della sua morte (1975-2025). L’opera protagonista è una delle composizioni da camera più emblematiche della sua produzione, ovvero il Trio n. 2 op. 67 dall’atmosfera drammatica. Shostakovic compose il brano nel 1944 attingendo ai fatti di cronaca più oscuri provenienti dal fronte. Il FestivaLiszt, promosso dalla locale sezione della Gioventù Musicale d’Italia, presieduta da Riti Virgili, chiude così con un ottimo successo.