Ultima settimana di campagna. Ecco i big in arrivo nel Piceno

Ultimi giorni di campagna elettorale e ultimi ‘big’ della politica in visita nel Piceno. Ieri, ad esempio, ha inaugurato la settimana la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretario al ministero della Cultura, che al palazzo dei Capitani ha incontrato le associazioni culturali del territorio. Presenti, ovviamente, anche i candidati della Lega per le prossime Regionali (foto). Oggi, invece, arriverà sul territorio il ministro per le disabilità Alessandro Locatelli. L’esponente del Governo sarà alle 9.15 ad Ascoli, con una visita alla sede dell’Unione Italiana Ciechi. Subito dopo, alle 10.30, si sposterà a Comunanza per incontrare l’Anffas nella sede di Aniep Interprovinciale dei Sibillini. Alle 12, poi, tappa anche nel fermano, a Montegiorgio, per un ulteriore appuntamento con l’Associazione Anffas. Sempre oggi, ma alle 18, al chiostro del Polo Sant’Agostino di Ascoli, sarà ospite Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, per sostenere le candidate e i candidati al consiglio regionale di Alleanza Verdi e Sinistra. "Sarà un momento per raccontare le nostre proposte, confrontarci con voi e ribadire che un’altra idea di Marche è possibile: possiamo costruirla insieme", spiegano gli organizzatori. Domani, invece, a Villa Pigna di Folignano arriverà l’onorevole Mara Carfagna. Quest’ultima, in piazza Bolivar, alle 17.30, sosterrà i candidati della lista ‘Noi Moderati’ per la provincia picena. Giovedì mattina, invece, al chiostro di San Francesco arriverà Matteo Salvini. Verrà offerto anche un buffet a tutti i partecipanti, con prenotazione obbligatoria al numero 333/4598096. Insomma, sono giornate calde (anche dal punto di vista della temperatura) e frenetiche, in vista del ritorno alle urne fissato per domenica e lunedì, quando anche gli elettori del Piceno saranno chiamati a votare per il nuovo presidente e per la nuova giunta regionale.

Matteo Porfiri