Ultimata la scogliera lunga 85 metri a Nord del Tesino

Ultimata la realizzazione della scogliera emersa a nord della foce del Tesino che ha una lunghezza di 85 metri. La chiusura del cantiere ha richiamato in riviera anche i tecnici dell’ufficio regionale Difesa della costa che, ieri mattina, hanno espresso soddisfazione per la realizzazione dell’opera, durante il sopralluogo svolto insieme al personale comunale. L’intervento è stato eseguito dalla ditta pugliese F.lli Di Carlo srl, che ha rispettato i tempi stabiliti lavorando anche nei giorni festivi. I costi dell’opera, ammontanti a 330 mila euro, sono stati coperti per 231.000 con fondi regionali e per 99.000 con fondi comunali. "È stato un percorso lungo – ricordano il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Olivieri –, ma con orgoglio siamo riusciti a vederne la conclusione. Il lavoro per costruire una nuova scogliera emersa di fronte alla balconata verde alla foce del Tesino è iniziato molti anni fa durante il nostro primo mandato per sollecitare la Regione a prevedere nel Piano della costa questa fondamentale struttura di difesa. Negli anni, siamo riusciti a farla autorizzare e finanziarla, grazie anche alla Regione, e a vederne conclusi i lavori".