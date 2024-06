Ultime ore per decidere . I candidati sindaci al voto. Urne aperte fino alle 23

I seggi sono aperti, e in provincia 180.585 sono le persone chiamate al voto, 41.646 in città. Nel primo pomeriggio entrambi i candidati sindaci, Fioravanti e Nardini, hanno espresso le loro preferenze. Il censimento, fatto nel giugno 2023, rivela anche un dato particolare: la maggioranza degli elettori è donna. Quasi 93mila sono infatti le donne, mentre ‘soli’ 88mila gli uomini. 1572 sono le sezioni di voto nelle Marche, 213 delle quali nella provincia di Ascoli. Dopo Fermo, il Piceno si classifica quart’ultimo per numero di sezioni, visto che Ancona ne ha istituiti 468, Pesaro e Urbino 402 e Macerata 321. In quanto a ‘nuovi elettori’, Ascoli a giugno 2023 contava su 965 appena diciottenni, mentre 16.411 sono i votanti dall’estero. In occasione delle elezioni europee sta avendo luogo la prima sperimentazione del riconoscimento del voto anche agli studenti fuori sede. Sono, quindi, ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si trovano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale. Il numero degli studenti che hanno chiesto di votare fuori sede per la regione Marche sono 1.084, di cui 862 interessati anche dalle elezioni amministrative. Facendo un confronto con il 2019, l’anno in cui per l’ultima volta i cittadini ascolani sono stati chiamati al voto per le comunali e le europee, il numero di elettori è rimasto pressoché invariato: 181.461 gli iscritti alle liste elettorali, su una popolazione censita complessiva di 210.407. Parlando di affluenza: ieri alle 23 per le Europee nel Piceno era del 18,97% (124 sezioni su 213). Per quanto riguarda le comunali , in provincia era del 21,39% (75 sezioni su 125) e ad Ascoli del 22,30% (14 sezioni su 52).

Alle Europee del 26 maggio 2019, nelle Marche l’affluenza è stata del 62,13 %, con 27.462 mila schede non valide. Di queste circa 14mila le bianche. La media regionale, seppur medio-alta, è stata, nel 2019, inferiore a quella in provincia: 112.763 i votanti, con un’affluenza del 64,08 %, e ‘solo’ 4458 schede non valide. Il 38% dei votanti, la maggioranza, ha espresso il proprio giudizio a favore della lista ‘Lega Salvini Premier’.

In città, era andata ancora meglio: su 41.407 elettori, 30.038 sono stati i votanti, segnando il 72,54 %. Percentuale simile a quella registrata, sempre nel 2019, per le amministrative comunali. Ai tempi, il duello tra Marco Fioravanti e Piero Celani aveva portato ad un risultato da rivedere in sede di ballottaggio e dunque, nel secondo turno di votazione, l’affluenza era scesa di molto. In città, i votanti erano stati 30.104 nel primo caso, segnando un 70.29% di affluenza, sceso a picco però al 49,20% nel secondo round. Dando uno sguardo alla zona: San Benedetto, parlando di popolazione, supera Ascoli di poco, ma in quanto a votanti il ‘primato’ resta alle Cento torri. San Benedetto conta su 40.955 iscritti alle liste elettorali, seguita da Grottammare con 13.407 votanti e Monteprandone con 10.435. In quanto a ‘emigrati’ che votano da lontano, dopo Ascoli e San Benedetto, è Acquasanta la terza città con più elettori fuorisede: 1.479. Altro dato curioso: Montedinove e Montemonaco sono gli unici comuni nei quali, a fine 2023, non risultano neodiciottenni chiamati al voto.

Ottavia Firmani