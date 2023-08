Ultime prove per i cavalieri Fulmine Lionetti, ok Innocenzi Confermati i cavalli di luglio

Guai a rischiare. È stato questo il motto che ha caratterizzato le prove di ieri pomeriggio al campo dei giochi, nella ‘Settimana Santa’ che porta alla Quintana di agosto. E’ andata in scena, infatti, la penultima sessione di test, a porte aperte. Oggi, dalle 17, è invece in programma l’ultima seduta, a porte chiuse, alla quale però parteciperanno solo alcuni sestieri. I cavalieri si sono alternati nel corso di due tornate, anche se la seconda ha visto la presenza solo di tre binomi. Ma è bene andare con ordine. Nella prima simulazione di giostra, a dare il via alle danze è stato Lorenzo Savini, per Porta Maggiore. Il 21enne pescarese, che domenica timbrerà la sua seconda presenza ad Ascoli, ha girato in sella ad Adivina Dora, per cui dovrebbe confermare la stessa cavalcatura della giostra di luglio. Il portacolori neroverde ha preferito non fare assalti, limitandosi solo ad effettuare dei giri sul tracciato. Poi è stata la volta di Tommaso Finestra, per il sestiere di Sant’Emidio. Il giovane rossoverde, anch’egli debuttante nella Quintana in notturna, ha montato Stile Di Vita, effettuando una buona tornata e mostrandosi preciso al tabellone. Nicholas Lionetti della Piazzarola, invece, ha confermato che il purosangue Look Amazing è velocissimo, d’altronde era stato l’unico a scendere sotto ai cinquanta secondi nell’ultima giostra. Il cavaliere biancorosso ha lavorato molto per limitare il margine d’errore, dopo le troppe penalità commesse a luglio. Per quarto è sceso in pista Lorenzo Melosso. Il portacolori di Porta Romana ha montato il purosangue Clarabella, tenendo a riposo Magic Strike, il cavallo di punta. È andato forte Luca Innocenzi, che in sella a Katy Way (con cui ha vinto le ultime due Quintane) ha girato veloce ed è stato, come sempre, preciso al tabellone. A chiudere la prima tornata è stato Denny Coppari di Porta Tufilla, che ha scelto il titolare Speedwell Blu senza forzare più di tanto.

Nella seconda tornata, poi, sono tornati in pista soltanto Savini, Finestra e Innocenzi. Il primo, stavolta, ha assaltato il moro, mostrando notevoli miglioramenti. Il cavaliere di Sant’Emidio ha provato la cavalcatura di punta, In The Wood, mentre quello di Porta Solestà ha fatto riassaporare lo Squarcia alla campionissima Love Story, cavalla che ha vinto tre giostre. La sensazione, comunque, è che per la Quintana di domenica i cavalieri sceglieranno le stesse cavalcature montate nell’edizione in notturna di un mese fa. Oggi dalle 17 si alterneranno Porta Romana, Porta Maggiore, Sant’Emidio, Porta Tufilla, Porta Solestà e Piazzarola, anche se probabilmente alcuni sestieri resteranno ‘a riposo’.

Matteo Porfiri