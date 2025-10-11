Virtus, per crescere serve tempo

Alessandro Gallo
Virtus, per crescere serve tempo
Ascoli
Ultimi biglietti per lo show della Rino Gaetano Band
11 ott 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
Ultimi biglietti per lo show della Rino Gaetano Band

Ultimi biglietti disponibili per la serata di oggi, ore 21.15 al Teatro delle Energie di Grottammare per il concerto della Rino Gaetano Band che ha richiamato spettatori da ogni dove, addirittura da Crotone paese originario dell’artista scomparso. Uno spettacolo unico rassicura il nipote del cantautore calabrese Alessandro, presente sul palco come cantante e percussionista, che racconterà aneddoti singolari sulla vita dello zio. Tutto pronto quindi per il primo appuntamento della Proloco di Grottammare, Lido degli aranci, che per l’occasione vedrà la presenza in platea di ben 10 proloco del territorio con a capo il presidente regionale Marco Silla e il presidente provinciale Quinto Sagripanti. Intanto il sodalizio grottammarese guarda già avanti al prossimo appuntamento del 27 ottobre ad Ascoli Piceno, presso il Teatro Filarmonici con l’evento ‘45 anni di risate’ di Angelo Carestia & Friends con la musica di Carl Fanini, Laura e Davide Carestia, Jmii Mariella Cesaroni. Interverranno: Alexandra Filotei, Carmine Faraco, Fabian Grutt, Franco Roppoppò, Mago Mancini, Nduccio, Pedro &Jenny Artist duo, Petò, Rocco Ciarmoli Il Gigolò e Sergio Viglianese. Info al 335.6234568, biglietti 12 euro.

