Ultimi giorni d’estate. Tutti gli eventi

Tanti appuntamenti, di vario genere, per la coda del mese di agosto, a San Benedetto del Tronto. Nell’ambito del divertimento con danze, in piazza Salvo D’Acquisto domani dalle 21.30 alle 23.30 torna ’Una Rotonda sul Mare’, occasione imperdibile per gli appassionati di ballo, per trascorrere una serata piacevole e allegra ballando nella splendida cornice della rotonda sul mare, godendo la bellezza del mare sotto le stelle, a cura dell’ Associazione Arte Viva. Divertimento anche nei vari locali: al Jonathan Disco Beach oggi serata Maracaibo, cena spettacolo, ovvero la rivoluzione tropicale del giovedì notte, al Kontiki Beach Club Piper Club dalle ore 21 cena spettacolo e video disco show e dance anni ‘60-‘90.

Domani, allo Chalet Malibù alle 20.15 al via la serata dal titolo ’Tartufo, Pesce & Poesia’ al menù degustazione di pesce a cura della chef Dina, con tartufo nero estivo si affiancheranno le poesie della scrittrice Natalina Micale; Medusa Beach la stessa sera propone La Isla party, guest dj Gianmaria Ascani, Merli Entertainment. Sempre domani in viale Secondo Moretti torna il mercatino ’Tesori in centro’, dalle 17 alle 23.30. A cura della Confcommercio, fa scoprire e apprezzare i prodotti tipici e artigianali che valorizzano il territorio sambenedettese. Durante la passeggiata, i partecipanti potranno assaporare le specialità locali e ammirare l’artigianato locale. In ambito culturale stasera e fino a domenica 1 settembre c’è il Festival del memoir La Risacca dei Ricordi: con appuntamenti alla Palazzina Azzurra, al Niwa Food & Drink e allo Chalet Da Luigi. Ospiti Federica De Paolis, il calciatore Filippo Galli, Sigfrido Ranucci, uno dei più noti giornalisti d’inchiesta italiani, Luna Pagnin, Gianluca Peciola, la giornalista Serena Bortone, Crocifisso Dentello, Marco Morricone, figlio del grande Ennio, l’attore e cabarettista Cochi Ponzoni. Alla Palazzina Azzurra è possibile ammirare, all’interno, l’esposizione ’Sub Rosa. Il segreto di Venere’, la mostra di Michelangelo Pistoletto e Mary Zygouri, mentre alla Torre dei Gualtieri, al Paese alto, fino al primo settembre è attiva ’Totem e Tabù’, mostra fotografica collettiva, a cura di lab di cult 174 fiaf.

Stefania Mezzina