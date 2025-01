Ultimi giorni di divertimento. Discesa delle Befane in piazza e caccia al tesoro nei musei

Le serate musicali in Piazza del Popolo aspettando l’ultimo dell’anno, il countdown per brindare all’arrivo del 2025 davanti ad oltre cinquemila persone e il concerto di Capodanno al Teatro Ventidio Basso con il Coro Ventidio Basso, diretto dal Maestro Pasquale Veleno, e l’Orchestra Sinfonica dell’Adriatico, guidata dal Maestro Alfredo Sorichetti, alla presenza del soprano Valentina Corradetti e del tenore Dario Di Vietri, non hanno chiuso in realtà gli eventi di queste festività. In programma ci sono ancora diversi appuntamenti da non perdere ad Ascoli e nei paesi limitrofi. Quello più affollato sarà sicuramente la ‘Discesa delle Befane’ in programma lunedì 6 gennaio alle ore 11 in Piazza del Popolo ad Ascoli. Evento che sarà anticipato domenica alle ore 17.30 al Teatro dei Filarmonici dallo spettacolo musicale ‘Aspettando la Befana’: la festa di chi dona il proprio tempo. Uno show di musica, danza e recital Disneysound a scopo benefico organizzato dal Comune di Ascoli in collaborazione con le scuole di danza ‘Life for Dance’ e ‘Il Cigno’, dalle Acli, dalla cooperativa sociale ‘Il Melograno’ e dall’Angolo della Voce di Cristina Paolini. Ingresso adulti 10 euro, ridotto bambini fino a 11 anni a 8 euro. Biglietti acquistabili presso la Biglietteria del Teatro o su Vivaticket. Il ricavato della serata sarà devoluto alle Acli di Ascoli per la realizzazione di progetti sociali.

Domani dalle 16 alle 18 nella Galleria di Arte Contemporanea ‘Osvaldo Licini’ al Polo di Sant’Agostino i bambini potranno lasciarsi trasportare dalle atmosfere magiche per una Festa dell’Epifania davvero emozionante organizzata da ‘Ascoli Musei’. Ci sarà una Befana speciale pronta a distribuire doni e a riempire i cuori di gioia e curiosità. Una caccia al tesoro interattiva tra le opere d’arte per aiutare la Befana a ritrovare il suo ritratto. Un pomeriggio dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni in cui incontreranno e riceveranno in dono calze piene di dolci e di sorprese con una merenda finale a base di cioccolata calda. Ingresso a 10 euro con prenotazione obbligatoria allo 0736.298224 o 333.3276129. Ad Accumoli, sempre domani mattina a partire dalle ore 11 ci sarà la tradizionale ‘Festa dell’Epifania’ nel Centro ‘Monti della Laga’ (situato al km 141,600 della Via Salaria). Non mancherà, naturalmente, l’attesissima visita della Befana. Befana che sarà protagonista infine anche lunedì 6 gennaio dalle ore 16 in Piazza del Popolo ad Offida per consegnare dolci, ma anche cenere e carbone a chi non si è comportato bene.

Valerio Rosa