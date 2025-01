Ultimi giorni per la mostra ’Visioni del tempo’

E’ stata procrastinata al 26 gennaio la chiusura della mostra ’Visioni del Tempo’, nella chiesa di Sant’Egidio di Cupra Marittima per permettere il completamento della programmazione delle visite scolastiche e per andare incontro a tutti quelli che si sono mostrati interessati all’evento. Il progetto ideato da Greta De Berardinis e coordinato dall’artista Annunzia Fumagalli per i bambini e ragazzi dei corsi di pittura de ’L’Arca dei Folli’ si è concretato in una prima fase il 21 dicembre con il dono di un innovativo calendario personalizzato da ogni bambino, da regalare a genitori e nonni, evento che ha visto la partecipazione del sindaco Alessio Piersimoni e l’ assessore Eleonora Sacchini, i quali sono stati interpreti di una piccola lezione civica sul ruolo degli amministratori eletti nelle loro funzioni pubbliche. La presentazione del progetto è stata un’escursione tra letteratura, scienza e filosofia su cosa s’intende per ’Tempo’ del presidente dell’Arca dei Folli Danilo Tomassetti. La mostra Visioni del Tempo, è la visione immaginifica dei bambini sul loro tempo emozionale e dei loro saperi. La mostra è stata possibile grazie a don Roberto per la disponibilità e apertura verso questa iniziativa artistica.