Ultimo Appuntamento con il Rural Art Festival, Animazione, Mercato Contadino, Dj Set e Concerti

Sabato ultimo appuntamento con il Rural Art Festival nel centro storico di Appignano. A partire dalle 18.30 ci sarà l’animazione per bambini a cura di La Casa di Asterione. Si tratta di uno spazio di creatività e libera espressione in cui i bambini potranno divertirsi attraverso la pittura, la scultura ed il movimento con giochi di equilibrio, ponti e ragnatele di corde. Seguirà il mercato contadino con degustazioni di prodotti locali e Dj set con Fatti Un Giro Dj. Un pulmino Volkswagen, del 1972, carico di dischi e con un impianto da DJ condurrà i presenti in un viaggio nel tempo dagli anni ‘50 agli ‘80 su una strada di vinili. Alle 21.30 si terrà il concerto di Enrico Capuano e la Tammurriata Rock. L’ingresso è gratuito. Per info è possibile contattare lo 0736 817701.