Ultimo appuntamento con le serate danzanti di ’Una rotonda sul mare’

Stasera ultimo appuntamento con ’Una Rotonda sul mare’, la serata danzante che dal mese di luglio ha scandito il giovedì, dalle ore 21.30, con ingresso libero, sulla pista sul mare di piazza Salvo D’Acquisto, a Porto d’Ascoli. Stasera e sabato alla Palazzina Azzurra rassegna di cabaret e magia con ingresso gratuito, a cura della Lido dell’Arancio. Domani sera in piazza Giorgini in scena il Festival musicale e della solidarietà ’Nel segno della taranta’ mentre domenica alla Palazzina Azzurra alle 21.30 con ingresso libero è in programma il concerto ’Carl Fanini 4tet’. Divertimento anche nei locali sulla costa: dal Jonathan disco beach al Kontiki passando per il Medusa Beach.