Ultimo appuntamento per guardare insieme le stelle

Giovedì si conclude la 12a edizione di "Apriti cielo! Sguardi curiosi alle meraviglie del cosmo", promossa dall’Amministrazione comunale di Grottammare e curata dai responsabili dell’Osservatorio astronomico Colle Leone di Mosciano Sant’Angelo, in collaborazione con l’Associazione Culturale "Blow Up" di Grottammare. Strumenti puntati su "I giganti del Sistema Solare: Giove e Saturno" e si svolgerà nella Balconata sul mare a nord della foce del fiume Tesino, lungomare di Grottammare, con inizio alle ore 21. A condurre i partecipanti ci saranno, come al solito, gli esperti dell’Osservatorio Astronomico Colle Leone. Il programma prevede la proiezione multimediale e il commento di immagini e filmati relativi a Giove e Saturno. Un percorso che si snoda dalla tradizione osservativa classica fino alle più recenti scoperte. La proiezione sarà seguita come sempre dall’osservazione diretta al telescopio che sarà puntato, se possibile, su Giove e Saturno, ma anche sulle nebulose che nello scorso appuntamento dedicato alle stelle non è stato possibile osservare a causa delle nuvole.