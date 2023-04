Ultimo consiglio comunale dell’era Piergallini

Domani pomeriggio alle ore 17,30, a Grottammare, ultimo consiglio comunale dell’Amministrazione Piergallini. Quattro i punti all’ordine del giorno, in particolare l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2022, azione inderogabile che giustifica anche la convocazione del Consiglio sotto i 30 giorni dall’elezione del nuovo governo cittadino. C’è anche attesa per il saluto di Enrico Piergallini che dopo 10 anni da primo cittadino, (era già stato assessore alla cultura per altri 9 anni), torna sulla cattedra a fare il docente. Gli altri punti su cui dovranno discutere i consiglieri sono tutti di carattere tecnico, poiché il Consiglio in scadenza non può prendere decisioni diverse da quelle normative: Modifiche al regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno; Modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti e Approvazione delle tariffe e delle scadenze relative alla tassa rifiuti.

Sono punti di adeguamento obbligatorio previsti per legge. La notizia essenziale, a ogni modo, è che le tariffe resteranno invariate nonostante gli aumenti che ci sono stati.