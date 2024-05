Ultimo consiglio comunale. Il sindaco: "Tante le sfide in questi cinque lunghi anni"

Il consiglio comunale si congeda prima della tornata elettorale di giugno. In apertura di seduta l’uscente Marco Fioravanti ha voluto ringraziare consiglieri, assessori, dirigenti e segretari. "In questi 5 anni abbiamo avuto modo di dialogare nella sala della democrazia e della rappresentazione popolare. Ci sono stati momenti più caldi e abbiamo vissuto un quinquennio difficile che c i ha visto fronteggiare insieme la pandemia. Sono molto contento perché ho avuto modo di crescere personalmente anche attraverso il confronto andato in scena in questa sede. Chiedo scusa se a volte si sono accesi i toni. Abbiamo affrontato delibere importanti e significative mettendo sempre prima di tutto l’interesse della città". Ultimo consiglio per Piero Celani che ha colto l’occasione per annunciare il suo possibile ritiro. "Forse questa è l’ultima esperienza amministrativa che faccio – ammette –. Sono 19 anni che ho vissuto questo consiglio affrontando tante battaglie politiche per la crescita del nostro territorio. Auguro a chi continuerà con questo impegno di guardare sempre avanti restando focalizzati sull’obiettivo comune".

Numeri alla mano l’assessore Corradetti ha esposto i numeri di questa consiliatura. Nell’esercizio 2023 il risultato di amministrazione è di 37 milioni di euro, al quale vanno detratti 10.5 milioni per il fondo crediti di dubbia esigibilità; fondo contenzioso un milione circa; perdita società partecipate 25mila euro; 300mila invece per altri accantonamenti. Il complessivo della parte accantonata si è chiuso con 11.8 milioni circa. La parte finale residua invece vede la presenza nelle casse dell’Arengo di 3.6 milioni. Per quanto riguarda il punto 3 all’odg, quello sull’approvazione della prima modifica del programma triennale lavori pubblici 2024-2026 e dell’elenco annuale 2024, a prendere la parola è stato l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli che spiega: "Come già anticipato è una variazione di natura tecnica. La proposta prevede lo spostamento di una somma di 200mila euro sottratti dalla ristrutturazione del palazzo dell’Arengo sul cimitero di Poggio di Bretta. Una scelta dettata da una problematica emersa sul muro di cinta che necessitava di una cifra maggiore per dare piena attuazione all’intervento. Inoltre per l’area Zannoni la variazione riguarda il secondo stralcio e non il primo a causa di un refuso".

Massimiliano Mariotti