Ultimo giorno per scegliere l’Asene che vola. Zè Migliori: "In tanti possono competere"

I primi tagliandi sono già stati consegnati alla Gastronomia Migliori in piazza Arringo e alcuni sono stati infilati nella cassetta della posta della redazione del Carlino di via Vidacilio. Ci sarà tempo fino a questa sera per votare la maschera singola o la coppia che si aggiudicherà la 36ª edizione de L’Asene che Vola. Sono state tantissime le gag divertenti in questi giorni di Carnevale, che entrano di diritto nel lotto dei papabili vincitori di questo referendum. Domani si conteranno i tagliandi e poi nell’edizione di sabato del Resto del Carlino, si procederà con l’ufficializzazione del vincitore che riceverà in premio la prestigiosa statuetta d’argento realizzata dalla Silver Gold Art di via delle Zeppelle. Premio che verrà consegnato nel corso di una serata di gala al ristorante Migliori di Piazza Arringo. Per partecipare al referendum basta ritagliare, compilare e consegnare il coupon che si trova qui di lato. Verrà premiata anche la mascherata dei ragazzi più divertente, con il premio L’Asene che Volerà, e verrà consegnato anche L’Asene alla Carriera. Il tutto tenendo presente che possono essere votate le maschere singole o le coppie anche non iscritte al Concorso. "Sono tanti quelli che possono competere – ha dichiarato Zè Migliori ideatore del premio assieme al compagno di mascherate Francesco Mazzocchi – ma per vincere l’Asene che Vola, serve quel qualcosa in più".