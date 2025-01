Ultimo tratto del lungomare, affidati ufficialmente i lavori

Sono stati ufficialmente affidati i lavori per la riqualificazione dell’ultimo tratto del lungomare Nord di San Benedetto. Si tratta di un progetto atteso da anni, che vedrà il completamento di una serie di interventi iniziati oltre vent’anni fa. La priorità sarà data ai sottoservizi, con particolare attenzione alla separazione tra le acque bianche e quelle nere. Anche perché si tratta di un intervento propedeutico a tutto il resto. Un’operazione complessa ma necessaria per migliorare la funzionalità e la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

"I lavori dovrebbero iniziare fisicamente entro la fine di febbraio - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti - per dare il via al cantiere. Ci concentreremo sui sottoservizi. Quello sarà il primo step, poi arriverà la sospensione prevista per consentire lo svolgimento della stagione estiva". L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Gentile Srls di Isernia. Il costo complessivo dell’intervento si aggira intorno ai 2 milioni di euro. I lavori andranno avanti fino all’inizio della stagione turistica quando saranno sospesi. Dopo lo stop estivo, previsto per giugno 2025, i lavori riprenderanno in autunno e continueranno fino a giugno 2026, quando ci sarà una nuova sospensione per consentire lo svolgimento della stagione estiva. I cantieri ripartiranno nuovamente in autunno, con l’obiettivo di concludere definitivamente entro l’inizio del 2027 tutto l’intervento.

"Quella è la scadenza entro la quale il lungomare vedrà anche il suo ultimo tratto riqualificato", ha confermato Capriotti. Il tratto interessato dai lavori comprende l’area tra il punto terminale dell’ultimo intervento di riqualificazione e la congiunzione con il lungomare sud, all’altezza del cosiddetto palazzo Las Vegas. Una volta completata questa porzione, l’intero lungomare di San Benedetto del Tronto potrà dirsi rinnovato. Il progetto rappresenta l’ultima fase di un percorso iniziato negli anni 2000, sotto l’amministrazione Martinelli (con il celebre restyling di Farnush Davarpanah), e portato avanti dalle giunte di Giovanni Gaspari e Pasqualino Piunti.

Oltre al miglioramento della rete dei sottoservizi, si prevede una riqualificazione estetica dell’area, con l’installazione di nuove pavimentazioni, arredi urbani e illuminazione green. L’obiettivo è trasformare il lungomare, rendendolo più attrattivo per i turisti e più fruibile per i residenti. I lavori prendono il via dopo una lunga pausa legata a complicazioni sopraggiunte dopo la fine del precedente intervento che era stato eseguito da un’altra ditta.

Emidio Lattanzi